Première Hello, Dolly! in gevaar wegens stembandproblemen Simone Kleinsma

Het is onzeker of morgen de officiële première van de musical Hello, Dolly! in het Nieuwe Luxor in Rotterdam doorgaat. Hoofdrolspeler Simone Kleinsma heeft stembandproblemen.

De voorstelling van vanavond in het Nieuwe Luxor is al geannuleerd. Morgenochtend wordt er een besluit genomen over het doorgaan van de première, laat producent MediaLane weten op Facebook. "Wij houden nauw contact met Simone en de artsen", zegt MediaLane-directeur Iris van den Ende.

Mensen met kaartjes voor de voorstelling van vanavond krijgen nog bericht over een alternatieve datum.

Succesvolle Broadwaymusical

Kleinsma speelt in Hello, Dolly! de rol van de eigenzinnige koppelaarster Dolly Gallagher Levi, die zich heeft voorgenomen de rijke koopman Horace Vandergelder voor zich te winnen. Paul de Leeuw en Jörgen Raymann delen de rol van Vandergelder.

In de VS is Hello, Dolly! een van de langstlopende en succesvolste Broadwaymusicals. De musical was in 1963 voor het eerst te zien in een theater in de stad Detroit en verhuisde in 1964 naar het New Yorkse Broadway. In dat jaar won de musical meteen tien prestigieuze Tony Awards.

Zanger en tekstschrijver Jan Rot heeft het Engels script vertaald voor de Nederlandse versie.