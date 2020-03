Lennaert Nijgh Prijs voor Pepijn Lanen van De Jeugd van Tegenwoordig

Rapper Pepijn Lanen, ook wel bekend als Faberyayo, krijgt de Lennaert Nijgh Prijs voor beste tekstdichter. Dat is bekendgemaakt in het televisieprogramma Op1. "Pepijn is een taalvernieuwer, waar veel, heel veel mensen graag naar luisteren", zegt directeur Frank Helmink van Buma Cultuur. De prijs is volgens de organisatie "een blijk van waardering voor de originaliteit in Lanen zijn songteksten".

Lanen brak in 2005 door als lid van De Jeugd van Tegenwoordig, met het nummer Watskeburt?!. In de jaren die volgden, groeide de groep uit tot een van de grootste acts van Nederland. Hij was verder mede-oprichter van popgroep Le Le, bracht twee soloalbums uit en schreef de afgelopen jaren een verhalenbundel, twee romans en diverse columns voor onder meer NRC en Het Parool.

Bij Op1 werden de teksten van Lanen geroemd door rapper Sef. Die zei dat hij Lanen serieus nam als concurrent na het horen van dienst tekst "Verenig de Naties, ik ben aan, aan als Kofi. En kreeg wegens prestaties een aanheidstrophy", uit 2008. "Het zit gewoon heel slim in elkaar, de grap is clever en het gaat een goed mens de pet te boven, de eerste keer dat ze het horen", zei Sef.

Niemand in de stad

Eerder werd de prijs, die is vernoemd naar de tekstdichter van zanger Boudewijn de Groot, gewonnen door onder anderen Huub van der Lubbe van De Dijk en Guus Meeuwis. Die laatste is volgens Lanen "een hele sympathieke man in het echt". Het lied Niemand in de stad van Van der Lubbe noemt Lanen "het beste nummer over Amsterdam geschreven, ooit".

De Lennaert Nijgh Prijs wordt maandag uitgereikt, bij de Buma Awards. Eerder werd bekend dat dj Ben Liebrand dan de Gouden Harp krijgt. Stephen Emmer, de componist van de tune van onder meer het NOS Journaal en RTL Boulevard, krijgt een oeuvreprijs.