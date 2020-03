In Kenia vecht zelfs het leger tegen de sprinkhanen

De eerste gifwolken veroorzaken paniek onder de marcherende zwarte beestjes. De radiomicrofoon registreert hun geritsel op de grond, ze springen over de camera die een collega op hun pad heeft gelegd. Ze kunnen nog niet vliegen en proberen boompjes in te kruipen. Tijdens het interview met Julius Likaru, leider van het uitroeiingsteam, dringen ze door tot in het diepste van onze kleren.

"Let maar op, straks zijn ze allemaal dood", zegt Likaru optimistisch. En inderdaad, al snel tollen er tienduizenden dwaas in het rond en vallen dood neer. Maar als hij terugloopt om het gif bij te vullen ziet hij, daar waar zojuist is gesproeid, alweer nieuwe horden aanmarcheren, kruipend over de lijkjes van de andere.

Ook het leger ingezet

Het gif werkt, maar er zijn er simpelweg te veel. Ze blijven komen, uit alle windrichtingen. Op dag twee van de uitroeiingscampagne wordt honderd kilometer verderop het leger ingezet. Majoor Odondo geeft leiding. "Een militair geeft nooit op", zegt hij moedig voor de camera als op de achtergrond zijn soldaten zich in witte beschermende kledij steken.

Ze omsingelen de beestjes, die na drie weken al geel zijn en bijna kunnen vliegen. "Let maar op, ze gaan er allemaal aan." De majoor slaagt er inderdaad in een massaslachting aan te richten. Maar ook hij heeft zijn hielen nog niet gelicht of er komt een nieuwe horde aan.

"Dit is te overweldigend", schudt plaatselijk parlementslid Adamson Langasunya zijn hoofd. "We roeiden sinds januari vijftien zwermen uit maar nieuwe groepen zijn alweer in aantocht."