Vindicat-studenten onderweg naar huis: 'Daar meer kans om besmet te raken'

Er was niemand ziek en er was geen gevaar voor de gezondheid. Er zouden vooral zorgen zijn geweest vanuit het thuisfront van de Vindicaters. Al was dat niet bij iedereen het geval. "Mijn ouders zeggen juist dat ik meer moet uitkijken als ik in Nederland ben", zegt een studente met een grote zonnebril onder haar rode muts. "Mijn familie woont op plekken waar besmettingen zijn, dus zij zeggen juist 'Kijk uit! Kom niet hierheen!'"

Dat sentiment heerst bij meer Vindicaters. Sestrière ligt in een afgelegen vallei, 85 kilometer verwijderd van de dichtstbijzijnde besmettingen in Noord-Italië. "In Nederland heb je misschien wel meer kans om besmet te raken," zegt dezelfde studente.

'Flink wat haat op Facebook'

Maar veel Nederlanders zijn verontwaardigd dat de studenten van Vindicat naar Sestrière zijn gegaan, terwijl de uitbraak van het coronavirus al gaande was. "Ja, we hebben flink wat haat gekregen op Facebook", zegt de schorre studente. "Best wel onterecht vind ik persoonlijk. We hebben wel echt naar de juiste autoriteiten geluisterd."

"Ik denk niet dat het onverantwoord was voor ons om hier naartoe te komen", onderschrijft Hamann haar woorden. "We hebben altijd gezegd dat we de adviezen van de experts volgen. Voor de reis hebben we een week lang met hen in contact gestaan. Die hebben ons geadviseerd dat we gewoon konden gaan, tenzij het een negatief reisadvies zou worden."

Niemand heeft klachten

Deze week kwam er een aanscherping van het reisadvies voor Noord-Italië. Dus bij terugkeer worden de studenten gecheckt op klachten. Bij het hotel laden ze hun spullen in bij de zes grote bussen die al staan te ronken. Mensen die klachten vertonen, moeten zich melden en die moeten in Italië blijven. "Maar niemand heeft klachten. Er is een aantal met buikgriep, maar dat zijn heel andere symptomen dan het coronavirus", aldus Hamann.

Een laatste studente sleept haar rolkoffer door de sneeuw waarna de buschauffeur die in de bagageruimte legt en de deur dichtklapt. Iedereen is klaar voor de 16 uur durende reis naar Nederland, waarna de studenten in een Gronings sportcentrum zullen worden opgevangen door de GGD. "Dat is vooral om ons voor te lichten over hoe we om moeten gaan met eventuele klachten die zouden verschijnen", zegt Hamann, maar hij verwacht niet dat dat zal gebeuren.

Hij maakt zich niet al te veel zorgen over de aankomst in Nederland. "Ik begrijp dat mensen bang zijn voor het virus, maar het leven gaat gewoon door en op het moment dat er verschijnselen zijn, ga je daar op een normale manier mee om en meld je het bij je huisarts. Ik ben ook niet zo bang voor reacties op straat, maar dat is iets wat we in Groningen zullen zien."