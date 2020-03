Man met vijftien kilo aan goudstaven op Schiphol aangehouden

Op Schiphol is een 27-jarige Braziliaanse man aangehouden die zes goudstaven bij zich had. De staven hebben een waarde van meer dan zeven ton. De man wordt verdacht van witwassen.

De Braziliaan was vanuit Rio de Janeiro op doorreis naar Hongkong. De douane vond de goudstaven, bij elkaar vijftien kilo, in de bagage van de man. Hij kon geen goede verklaring geven over waarom hij het goud bij zich had.

Een woordvoerder van de marechaussee zegt tegen NH Nieuws dat het een bijzondere zaak is: "Dit komt niet vaak voor, in die zin is het best uniek."

Naast het goud zijn ook geld en een mobiele telefoon van de Braziliaan in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie doet verder onderzoek naar de vondst.