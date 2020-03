Lufthansa schrapt helft van alle vluchten vanwege coronavirus

Lufthansa, de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa, schrapt de helft van al zijn vluchten. Aanleiding is de drastisch dalende vraag naar vluchten vanwege het coronavirus. De komende weken moet duidelijk worden om welke vluchten het precies gaat.

"We hebben de formulering bewust een beetje vaag gehouden, omdat we natuurlijk niet precies weten wat er op ons af komt." Ook dochterondernemingen als Eurowings, Swiss en Austrian zullen vluchten gaan schrappen.

De Duitse vliegmaatschappij en zijn dochters voeren ruim 3200 vluchten per dag uit. Vooral de vraag naar binnenlandse vluchten in Duitsland en verbindingen met Italië is de afgelopen dagen ingestort. Gisteren schrapte Lufthansa al ruim 7.000 vluchten voor de maand maart.

Wereldwijd heeft Lufthansa 135.000 medewerkers. Het personeel is gevraagd om vrijwillig in deeltijd te gaan werken of onbetaald verlof op te nemen om kosten te besparen.

KLM vliegt minder op Italië

Ook KLM snijdt in het aantal vluchten. Vanaf morgen schrapt de vliegmaatschappij elke dag zes vluchten naar Italië. Het zijn er twee naar Rome, twee naar Milaan, een vlucht naar Venetië en een naar Bologna. De maatregel geldt van 7 tot en met 15 maart. Daarna wordt volgens een woordvoerder verder gekeken.

Passagiers die te maken krijgen met een geannuleerde vlucht, mogen die gratis omboeken. Ook bestaat de mogelijkheid het geld voor het ticket terug te krijgen. Normaal gesproken vliegt KLM 152 keer per week naar Italië.

De maatregel komt bovenop geschrapte vluchten naar China en Hongkong.