Coronavirus opgedoken op scholen in Geldrop, Amersfoort en Haarlem

Het coronavirus duikt nu ook op Nederlandse scholen op. Voor zover bekend hebben alle patiënten uit onder meer Haarlem en Amersfoort de besmetting in het risicogebied Noord-Italië opgelopen.

In Geldrop, bij Eindhoven, blijkt een leerkracht van groep 3 van basisschool De Ganzebloem besmet. De vrouw keerde het afgelopen weekend terug van vakantie in een risicogebied. "Ze had alleen last van een hoestje en dan word je nog niet getest", zei de directeur van de stichting waar de school onder valt tegen Omroep Brabant. "Daarna heeft ze koorts gekregen en is ze niet meer op school geweest."

Voor de ouders en leerlingen van de school was er vanmiddag een informatiebijeenkomst. Medewerkers van de GGD waren daar om vragen te beantwoorden.

110 zieken op Amersfoortse school

In Amersfoort is een scholier van het Het Nieuwe Eemland besmet geraakt. Hij is in Noord-Italië geweest en had maandagochtend vroeg nog geen klachten, maar begon die dag tijdens het eerste lesuur te hoesten. Een test wees uit dat hij het virus onder de leden had.

"Mijn school heeft 1150 leerlingen. Vanmorgen zijn er 110 leerlingen ziek gemeld", zegt rector Swets. "Voor een deel was dat uit voorzorg, maar op 6 maart vorig jaar waren het er 30. Dus dit zijn wel veel meer ziekmeldingen dan normaal gesproken."

De school heeft de leerlingen per e-mail op de hoogte gebracht en van adviezen voorzien. Meer maatregelen worden er op dit moment niet genomen. Omdat het risico op besmetting klein wordt geacht, blijven beide scholen open en gaan de lessen gewoon door.

GGD-team op school

Ook in Haarlem is een verblijf in Noord-Italië de oorzaak van een besmetting bij een scholier. Terug in Nederland kreeg de leerling uit klas 5 van het Eerste Christelijk Lyceum klachten. Toen ze ook koorts kreeg, heeft ze aan de bel getrokken, zegt de GGD Kennemerland. Rector Van der Valk zegt dat ze deze week niet meer op school is geweest.

De school is gisteravond laat door de GGD gebeld. Vannacht zijn leerlingen die met haar les hebben gehad op de hoogte gebracht. Vanochtend hebben alle betrokkenen een e-mail gekregen. De GGD is met een team van vier medewerkers op school geweest om vragen te beantwoorden.

RTV Utrecht meldt dat een leerling van het Minkema College in Woerden uit voorzorg in thuisisolatie is geplaatst. De leerling heeft zelf geen klachten, maar een gezinslid is wel besmet.