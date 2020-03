De grasmeester van Zutphen verslaat Ajax en is de beste van Nederland

Jaap Verhagen uit Wehl mag zich een jaar lang de beste grasmeester van Nederland noemen. De Achterhoeker heeft de titel 'Fieldmanager of the Year' gekregen van een vakblad. Hij versloeg onder anderen de man die het veld van Ajax verzorgt.

De 58-jarige Verhagen doet niet het onderhoud van de grasmat in een vermaard voetbalstadion, maar van minder legendarische velden als die van Warnsveldse Boys, Be Quick Z, AZC Zutphen, FC Zutphen en Z.V.V. De Hoven. Toch is de grasman van de gemeente Zutphen volgens de vijfkoppige jury de beste in zijn vak.

"Dit hebben we als team mooi gedaan", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Er waren gewoon vier goede kandidaten die goed bezig zijn in het vak, ieder op zijn eigen manier. Dus het is mooi dat het is gelukt."

De titel wordt ieder jaar uitgereikt door het vakblad Fieldmanagers. Dat gebeurde gisteren op de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten. De winnaar van vorig jaar was de grasmeester van Feyenoord.

In de reportage van Omroep Gelderland laat Jaap Verhagen zien hoe hij ervoor zorgt dat de Zutphense voetbalvelden er piekfijn uit zien.