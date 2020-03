Coronapatiënt Haarlem ging dagen naar school met klachten

Een coronapatiënt in Haarlem is afgelopen week naar school gegaan met ziekteverschijnselen. De leerling van het Eerste Christelijk Lyceum had klachten na een vakantie in Noord-Italië. Toen de leerling ook koorts kreeg, heeft hij of zij aan de bel getrokken, meldt de GGD Kennemerland in een brief aan ouders van scholieren.

Het coronavirus is besmettelijk op het moment dat er klachten zijn. Klasgenoten en docenten zijn geïnformeerd. Zij worden door de GGD gezien als 'laag-risicogroep', schrijft de rector van het ECL in een begeleidende mail aan de ouders.

De GGD heeft de school gisteravond ingelicht. De leerling is in thuisisolatie geplaatst, net als het gezin. De school is open en de lessen gaan gewoon door. Wel is er een informatiepunt van de GGD.

Ook scholier Amersfoort besmet

Ook een middelbare scholier in Amersfoort is besmet met het coronavirus, melden verschillende media. Hij kwam maandagochtend zonder klachten naar het Nieuwe Eemland, maar begon tijdens het eerste lesuur te hoesten. Omdat hij naar Noord-Italië is geweest, ging hij direct naar huis. Een test wees uit dat hij het virus onder de leden had.

Het gezin van de jongen zit in thuisisolatie. De school blijft open.