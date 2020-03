Meeste berichten over coronavirus zijn betrouwbaar, maar er is ook nepnieuws

Er wordt veel gewaarschuwd voor nepnieuws over het coronavirus, maar de meeste gedeelde nieuwsberichten zijn betrouwbaar. De meeste links gaan naar serieuze nieuwssites, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of het RIVM.

Tegelijkertijd is nepnieuws honderden keren verspreid en daarmee heeft het waarschijnlijk vele duizenden mensen bereikt. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en datajournalistiek platform Pointer van de KRO-NCRV naar nieuwsberichten die via Twitter zijn gedeeld.

Tussen woensdag 19 februari en donderdag 5 maart werden 20 berichten uit dubieuze of onbetrouwbare bronnen minstens tien keer geretweet. In totaal gebeurde dat ten minste 768 keer. De oorspronkelijke verspreiders hadden opgeteld bijna 900.000 volgers.

Veel nepberichten gaan ook rond via WhatsApp of Facebook-groepen, maar die sociale media zijn niet of nauwelijks in kaart te brengen. Zo verspreiden mensen nagemaakte screenshots, afkomstig van een legitieme bron, met daarin valse berichten.

Verborgen agenda

Populair op Twitter was een lijst met een onjuist aantal gevallen van besmetting door het virus. Die link werd bijna 45.000 keer bekeken; het RIVM voelde zich genoodzaakt om erop te reageren.

Veel berichten zijn afkomstig van sites als Xandernieuws, WantToKnow en Ella Ster. Dat zijn bekende complotsites, zegt nepnieuwsexpert Peter Burger van de Universiteit Leiden.

Ze verspreiden bijvoorbeeld geruchten dat het coronavirus in feite een biowapen is en dat de verspreiding is 'georkestreerd', zoals bijvoorbeeld WantToKnow schrijft, of dat er een verborgen agenda achter het virus zit. Die theorie wordt niet gestaafd.