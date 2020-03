Europese afspraken moeten al het plastic recyclebaar maken

Alle plastic verpakkingen moeten recyclebaar worden of geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Vijftien Europese landen en 66 bedrijven hebben daartoe een samenwerkingsverband gesloten.

Minister Van Veldhoven van Milieu presenteert het plan vandaag in Brussel. Bij recycling worden oude verpakkingen omgevormd tot een ander product. Hergebruik wil zeggen dat de verpakking opnieuw gebruikt wordt voor hetzelfde doel. Verschillende soorten plastic komen nu nog op een grote hoop terecht, waardoor het sorteren lastig is.

In 2017 produceerde Europa bijna 65 miljoen kilo plastic, waarvan 40 procent wordt gebruikt voor verpakkingen. Slechts 30 procent van plastic producten en verpakkingen wordt in Europa op dit moment gerecycled. "Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, moeten we naast schone energie ook naar schone grondstoffen kijken", zegt Van Veldhoven.

Voedsel vers houden

Van Veldhoven vindt het Europees Plastic Pact, zoals de samenwerking officieel heet, een belangrijke stap om te zorgen dat er minder plastic in het milieu terecht komt. "Plastic is een bijzonder materiaal. Het houdt voedsel vers, maar het moet natuurlijk niet bijdragen aan de plasticsoep."

Vorig jaar maakte Van Veldhoven al afspraken met Nederlandse bedrijven en milieuorganisaties over plastic producten en verpakkingen. Samen met haar Franse en Deense collega's zette ze zich daarna in om ook op Europees niveau een overeenkomst te sluiten. Die afspraken zijn gemaakt met overheden, grote bedrijven, plasticproducenten en afvalverwerkers.

Wegwerpcultuur

Milieuorganisatie Greenpeace, die niet bij de afspraken betrokken is, vindt het Europees Plastic Pact is een gemiste kans. "Het is te veel gefocust op recycling en niet op de systeemverandering die we nodig hebben om dit gigantische probleem aan te pakken", zegt een woordvoerder.

We moeten af van de wegwerpcultuur, vindt Greenpeace. Dat betekent je eigen waterfles meenemen naar school of het werk en verpakkingsvrije shampoo gebruiken.

De ondertekenaars streven er overigens ook naar om het plasticgebruik met ten minste 20 procent omlaag te brengen. De overeenkomst gaat in vanaf 2025.