Turkije doodt 21 Syrische militairen vlak voor wapenstilstand in Idlib

Turkije heeft gisteren 21 Syrische militairen gedood en Syrische wapens vernietigd, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Eerder op de dag waren er door Syrische troepen in de grensregio Idlib nog twee Turkse militairen gedood en drie anderen verwond.

De beschietingen over en weer kwamen vlak voor de wapenstilstand in Idlib die afgelopen nacht officieel is ingegaan. De Russische president Poetin kondigde het bestand aan, na urenlange gesprekken met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan.

Vluchtelingenstroom

Idlib is het laatste grote bolwerk van de rebellen in Syrië, die met steun van Turkije strijden tegen het Syrische leger. De Syrische troepen worden gesteund door Rusland. Door het geweld is een enorme vluchtelingenstroom richting Turkije op gang gekomen.

De Russische president Poetin zei na afloop van zijn overleg met Erdogan dat hij hoopt dat de wapenstilstand een einde maakt aan de humanitaire crisis in de Syrische provincie.