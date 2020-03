GGD: 'Vindicat-leden met corona-klachten moeten in Italië blijven'

Leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat die morgen voor vertrek uit Noord-Italië klachten vertonen die lijken op het coronavirus, blijven achter in het Noord-Italiaanse Sestrière. Dat heeft de GGD Groningen bekendgemaakt.

De studenten worden voor ze de bussen in gaan gecontroleerd. Als iemand klachten heeft, neemt de organisatie waarmee Vindicat reist contact op met de Italiaanse autoriteiten. "Zij zullen diegene dan ter plekke testen", zegt Jossy van den Boogaard, arts infectiebestrijding tegen RTV Noord.

De 900 studenten vertrokken afgelopen zaterdag naar de wintersport. Ze komen morgenmiddag terug. Dat is een dag eerder dan gepland, vanwege de zorgen bij familie en leden van de vereniging. Zaterdag na aankomst worden de wintersporters door de GGD opgevangen en zo nodig gecontroleerd.

'Iedereen is kerngezond'

Op dit moment zijn alle leden "kerngezond", aldus de arts. "Ze weten dat ze zich moeten melden als ze ziek worden." Als bij aankomst blijkt dat iemand tijdens de reis gezondheidsklachten heeft gekregen, wordt die bij terugkeer in Nederland getest op het virus. "Zij worden direct afgezonderd en gecontroleerd. Daarvan krijgen we binnen enkele uren de uitslag."

Los daarvan krijgen alle Vindicat-leden het advies om vanwege de incubatietijd van het virus twee weken lang geen colleges te volgen. "Mensen die klachten krijgen, hebben het advies gekregen om zich af te zonderen", zegt Van den Boogaard.

De GGD-arts zegt dat ze de onrust in het land begrijpt. "Het is een grote groep die een week lang nauw met elkaar optrekt. Daarom houden we contact met de studenten en komt er nog een voorlichtingsmoment."