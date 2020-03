Minder bezoekers op de TEFAF door corona, maar het virus overheerst niet

Extra maatregelen

Ook voor het MECC, de locatie van de beurs, was het spannend. TEFAF is hun grootste evenement. "We volgen het nationale beleid, dus als de overheid het had afgeraden, waren we daarin meegegaan. Maar we zijn natuurlijk heel blij dat het doorgaat", zegt Rob van de Wiel, de algemeen directeur. Van de 280 deelnemende kunsthandelaren zijn er drie niet gekomen. En dat is nog nooit voorgekomen.

De organisatie heeft extra voorzorgsmaatregelen genomen, maar niet van alles wordt evenveel gebruik gemaakt. De palen met desinfectie-pompjes staan er wat eenzaam bij en de health desk van de GDD had rond het middaguur pas twee vragen gekregen, waarvan één of er een telefoonoplader te leen was. "Maar", zegt de GGD-arts, "eigenlijk bevestigt dit dat mensen al goed geïnformeerd zijn, dus dat is alleen maar goed."

Even verderop zit een vrouw te bellen. "Als iemand mijn hand gaat schudden, loop ik weg hoor." Ook hier heeft de organisatie een oplossing voor: posters adviseren bij begroetingen lichamelijk contact zo veel mogelijk te vermijden. Begroeten kan bijvoorbeeld via een 'boks' luidt het advies, maar het publiek geeft voorkeur aan de luchtkus. Een enkeling draagt handschoenen.