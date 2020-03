Grote politieactie in Nieuwegein na jacht op muis

De jacht op een muis heeft vanmiddag een grote politieactie in gang gezet bij een woning in Nieuwegein. Volgens de politie hadden bewoners geprobeerd om met een luchtdrukpistool op een muis te schieten. Een voorbijganger zag het wapen en belde de politie.

"Omdat er ook een vrouw en een kind in de woning waren gezien, is de melding zeer serieus genomen", meldt de politie. Agenten zetten de straat af en schakelden een arrestatieteam in. "De bewoners hebben daarna vrijwillig hun woning verlaten", zegt een woordvoerder. Het huis is daarna door het arrestatieteam gecontroleerd.

Uiteindelijk bleek het dus loos alarm. "Het is ook niet strafbaar om een luchtdrukwapen in huis te hebben dus dat hebben wij ook niet ingenomen", zegt de woordvoerder. De woning is daarna vrijgegeven, meldt RTV Utrecht.

De politie kon niet vaststellen of de muis nog in leven is.