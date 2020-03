Massaontslag in Enschede: 750 banen weg bij bandenmaker Apollo Vredestein

Bij bandenmaker Apollo Vredestein in Enschede verdwijnen de komende twee jaar 750 banen. De eerste ontslagen vallen in januari 2021, de laatste aan het einde van dat jaar.

Volgens vakbonden CNV en FNV krimpt het aantal werknemers van ongeveer 1100 naar zo'n 350. "Zo'n hoog aantal hadden we absoluut niet verwacht. We zijn in shock", zegt FNV-bestuurder Ashna Kamta.

Hongarije

Het bedrijf meldt in een persverklaring dat de huidige bedrijfsvoering niet houdbaar is, ondanks grote investeringen in de modernisering van de fabriek. In de toekomst worden alleen nog specialistische producten in Nederland gemaakt, zoals winterbanden. De productie van andere banden zal worden verplaatst naar het buitenland. Het bedrijf heeft onder meer een fabriek in Hongarije.

De bonden zitten volgende week aan tafel met de directie om te praten over een sociaal plan voor de werknemers. Apollo Vredenstein zegt de ontslagen te betreuren en wil de werknemers "alle nodige ondersteuning en assistentie bieden."