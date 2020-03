Angela Merkel spreekt dit jaar de 5 mei-lezing uit

De Duitse bondskanselier Angela Merkel spreekt op Bevrijdingsdag een lezing uit in Den Haag. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat premier Rutte daarbij aanwezig zal zijn.

De 5 mei-lezing vormt het begin van de nationale viering van de bevrijding. Afgelopen jaar werd de lezing verzorgd door schrijfster en wetenschapper Rosanne Hertzberger. Eerdere auteurs waren acteur Nasrdin Dchar en (toen nog) prins Willem-Alexander. In 2012 sprak de Duitse bondspresident Joachim Gauck de rede uit.

Vrijheid

Het is dit jaar 75 geleden dat de Tweede Wereldoorlog in Nederland eindigde met de capitulatie van Duitsland. Het thema van het comité 4 en 5 mei is dan ook 75 jaar vrijheid.

Koning Willem-Alexander zal dit jaar op 4 mei niet alleen een krans leggen bij het monument op de Dam in Amsterdam. Hij zal er ook een toespraak houden. Het is voor het eerst dat de koning bij de Nationale Dodenherdenking spreekt.