Wereldprimeur: de eerste elektrische hijskraan van 30 meter hoog

Spierings Mobile Cranes uit Oss is naar eigen zeggen de eerste kranenbouwer in de 'mobiele kranenwereld' die het is gelukt om een hijskraan van deze grootte elektrisch te maken. Op de vraag van Omroep Brabant aan de directeur hoe hij zo zeker weet dat dit de allereerste is, antwoordt hij dat het wereldje erg klein is. "Anders had ik het echt wel gehoord. Iedereen is ermee bezig, steeds meer vrachtwagens worden elektrisch. Veel mensen zijn hierin geïnteresseerd."

Op de werkplek wordt de kraan aan het netstroom aangesloten. Op deze manier kan hij emissievrij werken en wordt het geluid tot een minimum beperkt.

Vandaag zijn de eerste vier City Boys geleverd aan verschillende kraanverhuurders. "Nu gaan ze echt de weg op en kom je ze overal tegen", zegt een glunderende Spierings.