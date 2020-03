'Grasmeester' FC Zutphen neemt het op tegen die van Ajax

Hoe kan het dat een man uit Wehl zich kan meten met de grasmeesters van miljoenenclubs? "Wij maken gewoon een heel mooi product met heel weinig middelen", legt Verhagen uit. Volgens hem is het moeilijk om het onderhoud van gras in een stadion te vergelijken met dat bij amateurclubs. "Dat is een heel ander type beheer. In stadions leggen ze een mat neer, waar ze één seizoen mee proberen te doen. Hier maken we echt een mat die 20 tot 25 jaar meegaat."

Verhagen heeft wel een idee waarom zijn werk in de smaak valt. "Sinds 2018 gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen meer. Als de velden er dan zo bij liggen dat er nauwelijks verkeerde planten in zitten en het gras is goed, dan kun je wel iets met elkaar."

'Ik doe het niet alleen'

Hoewel Verhagen is geselecteerd voor de titelstrijd, en daarmee dus al bij de beste vier grasmeesters van Nederland behoort, blijft hij bescheiden. "Ik doe het niet alleen", doelt hij op zijn collega's van de gemeente Zutphen.

Over een mogelijke overwinning wil hij nog niet nadenken. "Het is wel mooi als het zou lukken, maar laten we eerst maar even afwachten. Als we het worden, ben ik in ieder geval heel trots!"