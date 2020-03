21 gewonden door ontspoorde hogesnelheidstrein bij Straatsburg

In het noordoosten van Frankrijk is een hogesnelheidstrein ontspoord. De machinist is volgens lokale autoriteiten zwaargewond geraakt. Twintig anderen raakten lichtgewond.

Het ongeluk met de tgv gebeurde rond 07.45 uur, zo'n twintig kilometer ten noordwesten van Straatsburg. De trein was onderweg van Straatsburg naar Parijs met zo'n 350 mensen aan boord. Bij het plaatsje Ingenheim liepen de voorste rijtuigen uit de rails.

De trein is volgens Franse media mogelijk ontspoord door een verzakking van het spoor.