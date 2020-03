Venezolaanse president roept vrouwen op veel kinderen te baren

De Venezolaanse president Maduro roept vrouwen op veel kinderen te baren om zijn land een impuls te geven. De afgelopen jaren zijn miljoenen mensen het land ontvlucht om te ontsnappen aan de economische crisis. Volgens Maduro kunnen veel nieuwe baby's de bevolkingsaantallen weer op peil brengen.

De president maakte de opmerking tijdens een op televisie uitgezonden evenement waar hij een vrouw bedankte die zes kinderen op de aarde had gezet: "Iedere vrouw moet zes kinderen krijgen. Laat ons land groeien!"

Mensenrechtenorganisaties noemen Maduro's opmerking onverantwoord. Ze wijzen erop dat veel Venezolanen nu al aan vrijwel alles een gebrek hebben. Eerste levensbehoeften als voedsel en kleding zijn erg schaars in het land.

"De president vraagt om meer kinderen te maken om het land te laten groeien, maar dat land kan die kinderen niet voeden", zei een woordvoerder van een groep die opkomt voor de rechten van jongeren in Venezuela.

Kindersterfte

Vanwege de economische en politieke crisis in het land zijn volgens de VN meer dan 4,5 miljoen Venzolanen naar het buitenland vertrokken. Ruim 9 miljoen mensen, bijna een derde van de bevolking, lijden honger. Daarbovenop concludeerde Human Rights Watch vorig jaar in een rapport dat de gezondheidszorg in Venezuela 'volledig is ingestort' en dat de sterfte onder kinderen flink is gestegen.