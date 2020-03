Dode bij woningbrand in Moerdijk

Bij een uitslaande brand in een woning in Moerdijk is een dode gevallen. Vermoedelijk gaat het om de bewoonster, meldt de politie.

Het leek er aanvankelijk op dat er meer mensen in de woning aan de Havenkant waren, maar de politie zei later dat dat toch niet het geval was. Agenten kunnen het pand nog niet binnen, omdat de brand te hevig is.

De brand brak rond half vijf vannacht uit. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onbekend.