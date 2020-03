Gentse toiletten lopen over met schuim

Bewoners van een paar huizen in Gent moesten gisteravond schuim uit hun toiletten en wastafels scheppen. Door een lek bij een nabijgelegen zeepverwerkingsbedrijf in de Belgische plaats kwamen er honderden liters schuim in het riool terecht en daardoor bij mensen thuis omhoog, meldt de VRT.

Een van de getroffen bewoners zegt tegen de Vlaamse omroep dat hij gek opkeek toen hij na een rondje fietsen thuis een warme douche wilde nemen: "Al vijf tonnen schuim heb ik vanuit mijn toilet en stookruimte weggeschept!"

Een vrouw in de Amerikalaan in Gent merkte al aan het einde van de middag dat er schuim uit een riooldeksel op straat kwam. Uren later stond het schuim duimendik op straat en kwam het bij drie huizen uit de riolering omhoog.

Leeggezogen

De brandweer heeft een anti-schuimmiddel in het riool gegooid. Ook heeft het zeepbedrijf Christeyns de riolering leeggezogen. Er zou geen sprake zijn van gevaar voor de gezondheid door het schuim. Sommige bewoners hebben wel wat schade in huis, die het chemische bedrijf belooft te vergoeden.