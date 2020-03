Minderjarige in Diemen gewond geraakt bij steekpartij met machete

Een jongen is in Diemen gewond geraakt bij een steekpartij, waarbij vermoedelijk een machete gebruikt is. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden en is nog op zoek naar een tweede verdachte.

Na het steekincident zijn de twee verdachten volgens een woordvoerder van de politie weggerend. Een van hen verstopte zich in de omgeving, hij is door de politie gevonden en aangehouden. Hij had een machete bij zich. De lokale omroep AT5 meldt dat een helikopter is gebruikt om de andere betrokkene te vinden. De politie vermoedt dat ook dit een minderjarige is. Deze verdachte is nog niet aangetroffen.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde rond 18.15 uur op de Ouddiemerlaan, meldt NH Nieuws. De politie zoekt nog naar getuigen.