Première James Bond-film uitgesteld tot november vanwege coronavirus

Fans van James Bond moeten een paar maanden wachten tot de nieuwe film in de bioscoop te zien is. De première van No Time To Die is verschoven van april naar november. Dat hebben de producenten en filmstudio's MGM en Universal bekendgemaakt.

De 25e Bond-film, met Daniël Craig als 007, gaat op 25 november in première. Amerikaanse media melden dat dat te maken heeft met het coronavirus: de verwachting is dat minder mensen naar de bioscoop zullen gaan.

De producent verwijst niet expliciet naar het coronavirus, maar in verschillende landen zijn bioscopen gesloten vanwege de uitbraak van het virus. In China zijn de bioscopen al sinds januari dicht, en ook in onder meer Japan, delen van Italië en Zuid-Korea hebben bioscopen de deuren gesloten.

Een groep fans schreef maandag al een open brief aan de makers van No Time To Die met het verzoek de première uit te stellen vanwege het virus. Doordat overal ter wereld grote groepen fans naar de bioscoop zullen gaan, zou het virus zich makkelijker kunnen verspreiden, zo vrezen ze. De nieuwe Bond-film heeft zo'n 200 miljoen dollar gekost.

