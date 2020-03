Van Gogh op Tefaf: gekocht voor 4 pond, nu te koop voor 15 miljoen euro

Het schilderij Boerin voor een boerderij van Vincent van Gogh wordt op kunstbeurs Tefaf in Maastricht aangeboden voor 15 miljoen euro. Een handelaar kocht het werk in de jaren 60 voor vier Britse ponden.

Het gaat om een schilderij in olieverf op doek met daarop een boerderij en een boerin. "Het is een afbeelding van een karakteristieke Brabantse boerderij met veel details", zegt Emma Ward, directeur van de Britse galerie Dickinson, de galerie die het doek op de beurs aanbiedt. Het schilderij is ook gesigneerd.

De ontdekking van het schilderij was bijzonder, zegt Ward tegen 1Limburg. In de jaren 60 dook het op bij een inboedelveiling in Engeland. Het werd door een handelaar uit Londen gekocht voor vier Britse ponden.

Enkele maanden later zag een Italiaanse journalist het in de etalage liggen en die kocht het voor 45 pond. Hij is ermee naar een curator gegaan, omdat hij vond dat het schilderij wel een beetje in de stijl van Van Gogh was. Het bleek een origineel werk te zijn. Daarna kwam het doek terecht in de collecties van Amerikaanse kunstverzamelaars.

Het schilderij is in de loop der jaren veel meer waard geworden. Op de website van de galerie staat dat het in 1985 voor 264.000 Britse pond van eigenaar wisselde. In 2001 is het opnieuw verkocht. De verkoopprijs was toen ruim 1,7 miljoen dollar.

Nog een Van Gogh

Het is niet voor het eerst dat er een Van Gogh op Tefaf wordt aangeboden. De galerie bracht al zes keer een werk van de Hollandse meester naar de kunstbeurs. In de meeste gevallen werden die ook verkocht. Op de beurs is nog een schilderij van Van Gogh te koop. Dat maakte hij in 1886 van wandelende mensen in het park Bois de Boulogne bij Parijs.

Extra hygiënemaatregelen

De beurs vindt plaats van 7 tot en met 15 maart. Vanwege het coronavirus heeft de organisatie extra hygiënemaatregelen getroffen. De beurs trekt jaarlijks rond de 70.000 bezoekers en handelaren uit de hele wereld.