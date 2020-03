Broederliefde niet naar Bevrijdingsfestival Zoetermeer wegens antisemitisme

Festivalorganisator Floravontuur Promotie Zoetermeer vindt het jammer dat de groep niet welkom is op het Bevrijdingsfestival. "Het gaat om een incident uit 2016. We waren verrast dat de wethouder nu nog dit besluit heeft genomen", zegt directeur Ruud Steggerda. "Broederliefde heeft spijt getuigd en is na het incident naar Auschwitz geweest. Ze hebben daarna al meerdere keren op bevrijdingsfestivals laten zien dat ze van dit incident geleerd hebben en gebruiken het om de doelgroep aan te spreken om goed met elkaar om te gaan."

Verontwaardigde inwoners

De wethouder wil rekening houden met sentimenten die online leven. "2020 is ook nog eens een bijzonder jaar. We vieren dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. Sindsdien leven we samen in vrede, in een vrij en democratisch land. Het bevrijdingsfestival moet een feest zijn voor iedereen, ongeacht aard, afkomst of religie. Inmiddels hebben mij reacties bereikt van verontruste en soms verontwaardigde inwoners, die vinden dat Broederliefde niet thuishoort op ons Bevrijdingsfestival. Ik heb daarom als bestuurder mijn verantwoordelijkheid genomen en de organisatie opgedragen deze artiesten uit de line-up te halen", legt de wethouder uit bij de regionale omroep.

Ambassadeurs van de vrijheid

Broederliefde zou in 2017 als ambassadeurs van de vrijheid op het podium staan van diverse bevrijdingsfestivals, totdat een filmpje opdook waarin was te zien dat bandlid Emms antisemitische leuzen scandeert ("Hamas Hamas, joden aan het gas") tijdens de bekerfinale Feyenoord-Utrecht in 2016. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei beëindigde daarop de samenwerking met de Rotterdammers.

De organisatie heeft Broederliefde op de hoogte gebracht van het besluit. Wie het gat in de programmering gaat opvullen is nog niet bekend.