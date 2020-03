Minister: cultuursector moet zelf zorgen voor eerlijke lonen

Minister Van Engelshoven van Cultuur is niet van plan om 20 miljoen euro uit te trekken voor hogere lonen in de cultuursector. De instellingen moeten zelf zorgen dat hun personeel eerlijk betaald wordt, maakte ze vandaag duidelijk in de Tweede Kamer.

Cultuurinstellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de Rijksoverheid. Daarvoor moeten zij bij het ministerie van Cultuur een aanvraag doen, die vervolgens wordt beoordeeld door de Raad voor Cultuur.

Als een cultuurinstelling aanspraak wil maken op subsidie, dan moet die zich vanaf 2021 houden aan een gedragscode, de Fair Practice Code. Dat moet voorkomen dat personeel structureel onbetaald overwerkt of een te lage beloning voor werk ontvangt.

In februari schreef minister Van Engelshoven van Cultuur al dat zij festivals en instellingen aanmoedigt om er zelf voor te zorgen dat hun personeel eerlijk beloond wordt.

Minder geld over voor optredens

Het invoeren van eerlijke beloningen, fair pay, kost dus ongeveer 20 miljoen euro. Uit het onderzoek blijkt dat er minder geld overblijft voor culturele optredens of voorstellingen als de overheidssubsidie gelijk blijft, terwijl de personeelskosten stijgen.

Dat vinden de oppositiepartijen in de Kamer een probleem. "De rek is eruit", zei GroenLinks-Kamerlid Ellemeet over de financiële middelen van de cultuursector. "Je kunt toch niet hetzelfde maken met minder geld?" zei Kamerlid Kwint (SP). "Onze makers verdienen beter." Ook PvdA-leider Asscher noemde het "pervers."

De minister zei dat de gedragscode en de subsidievereisten altijd zullen leiden tot ingewikkelde keuzes en dat de gedragscode gevolgen kan hebben voor het aantal kunstuitingen. "Het is een proces van de lange adem".

Stap voor stap

De Kamerleden zeggen signalen van onzekerheid uit de culturele sector te krijgen. Instellingen zouden niet goed weten hoe zij binnen de subsidieregels en het beschikbare geld voor fair pay zouden moeten zorgen.

Het is belangrijk om voorzichtig om te gaan met een eerlijke beloning naar werk, zei de minister. Culturele instellingen moeten de gedragscode toepassen en uitleggen bij hun subsidieaanvraag. Het toewerken naar een eerlijke beloning gaat zo stap voor stap.