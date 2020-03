Miljarden voor zonnepanelen eerder beschikbaar

Er komt op korte termijn 2 miljard euro extra beschikbaar voor bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Minister Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat hij er op die manier voor wil zorgen dat meer aanvragen worden gehonoreerd.

Het gaat om de SDE+-regeling, gericht op stimulering van duurzame energie. Er is veel animo voor die subsidieregeling. Zoveel, dat bij de vorige inschrijfronde, in het najaar van 2019, zo'n 6000 projecten moesten worden afgewezen omdat het geld op was.

Vanuit de Tweede Kamer drongen verschillende partijen aan op een verruiming, zodat de plannen niet zouden sneuvelen. Als bedrijven en non-profitinstellingen zonnepanelen op hun daken leggen, is dat een eenvoudige manier om bij te dragen aan de vermindering van broeikasgassen, vindt de Kamer.

Verdubbeld

Wiebes komt daar nu aan tegemoet. Dit voorjaar start een nieuwe subsidieronde, waar oorspronkelijk 2 miljard euro voor beschikbaar was. Door geld van latere subsidierondes naar voren te halen, kan het budget voor deze ronde verdubbeld worden tot 4 miljard euro. Projecten die vorig jaar afgewezen werden, kunnen dan alsnog uitgevoerd worden, schrijft de minister.

D66, een van de partijen die aandrong op de verruiming, is enthousiast. "De daken liggen er. De zonnepanelen kunnen er zo op. Iedereen wil het. Door 2 miljard naar voren te halen, kunnen veel zonnepanelen nu toch het dak op", zegt Kamerlid Sienot.