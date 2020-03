Waarschuwing voor drijfzand op Texel na ongelukken met wandelaars

Meerdere wandelaars zijn afgelopen maand vast te komen zitten in drijfzand in natuurgebied De Slufter op Texel. Om meer ongelukken te voorkomen heeft Staatsbosbeheer borden geplaatst.

De wandelaars zakten tot hun middel in de bodem en moesten worden bevrijd door reddingswerkers van de KNRM. Het leverde gevaarlijke situaties op. "Het water kan hier op De Slufter heel hoog komen te staan", zegt boswachter Anna Sprenkeling tegen NH Nieuws.

De borden zijn geplaatst om wandelaars alert te maken. "We kunnen mensen niet verbieden om hier te komen, want het is openbaar 'struingebied'", zegt Sprenkeling.

Volgens de boswachter is het makkelijk om drijfzand te herkennen. "Zodra je begint te wandelen merk je het al een beetje. Je voetsporen vullen zich meteen met water. Dat is het signaal waarna je moet denken: ik draai weer om."