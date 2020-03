Medewerker OLVG Amsterdam test positief op coronavirus

Een medewerker van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam heeft vermoedelijk het coronavirus opgelopen. De medewerker testte positief bij het eerste onderzoek, een tweede test bij het RIVM volgt nog.

De medewerker was teruggekomen van een vakantie in Noord-Italië. Dat werd pas later bestempeld als risicogebied. Hij of zij is daarna vier dagen in het OLVG aan het werk geweest, op de locaties Oost en West.

De medewerker werkt op de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA). De poliklinische MKA-afdelingen van de locaties Oost en West zijn uit voorzorg gesloten.

Nadat de medewerker klachten had gekregen, is er een test uitgevoerd. De medewerker is in thuisisolatie geplaatst en vertoont lichte symptomen.

Contactonderzoek

Stadszender AT5 schrijft dat er een contactonderzoek komt onder collega's en patiënten. Collega's die contact hebben gehad met de medewerker worden verzocht om eventuele ziektesymptomen thuis af te wachten.

Tussen 12.00 uur en 12.45 uur zijn er een informatiebijeenkomsten op beide locaties.