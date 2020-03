'Denk-Kamerleden niet vervolgd voor moordbeschuldiging tegen militairen'

Het Openbaar Ministerie gaat twee Kamerleden van Denk niet vervolgen voor het gebruik van het woord 'moord' in verband met een bombardement door de Nederlandse luchtmacht in 2015 in Irak. Dat schrijft het AD. Bij dat bombardement op een bommenfabriek van Islamitische Staat in de stad Hawija kwamen meer dan zeventig burgers om.

Volgens het AD concludeert het OM dat het om een militaire actie ging waarbij er sprake was van "doden met voorbedachten rade". Dat komt in juridische zin neer op moord. Denk-Kamerleden Öztürk en Azarkan zouden daarom niets strafbaars hebben gedaan.

Tijdens een Kamerdebat in november nam Denk-Kamerlid Öztürk het woord 'moord' in de mond. "Deze minister ziet niet de ernst van deze moord in", zei hij. Zijn partijgenoot Azarkan verdedigde dat 's avonds in het tv-programma Pauw.

Azarkan niet verrast

Azarkan zei in het NOS Radio 1 Journaal dat het OM hem nog niet op de hoogte heeft gebracht van het besluit, maar dat het nieuws hem niet verbaast. "Vrijwel elke rechtsgeleerde was van mening dat wat de heer Öztürk in de Kamer zei onder het recht valt van een Kamerlid."

Ook zou Öztürk nooit de militairen zelf hebben willen aanvallen. "Het was een debat met de minister van Defensie. Daar richtte hij zich toe. Dat advocaat Ruperti daar een heel circus van maakt en aangifte doet, terwijl hij weet dat dat kansloos is, dat is buitengewoon jammer."

Advocaat Ruperti deed samen met 1200 militairen en veteranen aangifte tegen de beide Kamerleden. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het zaaien van haat, belediging en laster. Ook eisten ze dat de Kamerleden openlijk hun excuses zouden aanbieden.

Vakbond mogelijk naar rechter

De militaire vakbond ACOM laat het er niet bij zitten. "We vinden dit weer een trap na, niet van de Kamerleden maar van het Openbaar Ministerie", zei voorzitter Jan Kropf in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit betekent dat iedereen, militairen maar ook politieagenten, die in de lijn van hun werk een slachtoffer maakt een moordenaar is."

Kropf stelt dat je met de redenering van het OM militairen die op missie gaan van poging tot moord kunt beschuldigen. "Ik vind dat een hele rare kwalificatie."

Vakbond ACOM overweegt naar de rechter te stappen om het OM tot vervolging van de Kamerleden te dwingen. "Wat natuurlijk de discussie is, is of het vrij mogen spreken in een Kamerdebat betekent dat je dit moet toelaten. Want waar ligt dan de grens?"