Wc-papier hamsteren of niet zoenen: zo reageren andere landen op corona

De Duitse overheid wil geen paniek of overtrokken maatregelen, vertelt Judith van de Hulsbeek. "Grenzen sluiten of hele dorpen in quarantaine doen zoals in Italië, daar willen ze hier niet aan beginnen."

Toch gaan bij de oosterburen de ingrepen wel wat verder dan in Nederland. In de regio Heinsberg in Noordrijn-Westfalen, dichtbij de Nederlandse grens, zijn de kinderopvang en scholen voor onbepaalde tijd gesloten. In Berlijn, waar één geval is geconstateerd, is de grootste toerismebeurs ter wereld, de ITB, uit voorzorg afgelast. Ook de boekenbeurs van Leipzig gaat niet door.

Ook de hygiëne-aanbevelingen gaan net een stapje verder. Er wordt bijvoorbeeld aangeraden voorlopig even geen handen meer te schudden.

Dat is even wennen, ook voor bondskanselier Merkel: