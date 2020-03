RIVM: alternatieve stikstofcijfers Mesdagfonds kloppen niet

De berekeningen van het Mesdag-Zuivelfonds over stikstof zijn niet juist uitgevoerd, zegt het RIVM. Er zijn twee fouten gemaakt, waardoor de uitkomsten van de berekeningen niet kloppen. Het RIVM en het Mesdagfonds spraken vanmiddag met elkaar over de fouten.

De cijfers gaan om het aandeel van de landbouw in de stikstofneerslag in natuurgebieden. Het RIVM gaat ervan uit dat de landbouw verantwoordelijk is voor 41 procent daarvan.

Het Mesdagfonds kwam 20 februari in een persconferentie in Nieuwspoort in de Tweede Kamer met alternatieve cijfers. Volgens het fonds is het aandeel van de boeren maar 25 procent.

Dat klopt niet, zegt het RIVM. Ten eerste zijn er twee berekeningen ten onrechte samengevoegd, en ten tweede zijn de cijfers omgezet naar een scheikundige eenheid, terwijl dat niet had gemoeten.

Scheepsvaart leek groter, landbouw kleiner

Door de verkeerde berekeningen is in de Mesdag-cijfers het aandeel in de stikstofdepositie van het verkeer, de scheepvaart en de industrie groter dan in werkelijkheid. De cijfers voor landbouw komen door de verkeerde berekening lager uit.

Gisteren erkende het Mesdagfonds al dat er een fout is gemaakt in de berekening. Volgens de onderzoekers kwam dat door een fout in het systeem van het RIVM. Het RIVM spreekt dat tegen.

De handleiding bij de software was weliswaar onduidelijk, maar het RIVM had met het vrijgeven van alle data juist een extra toelichting gepubliceerd om te voorkomen dat de fout gemaakt zou worden.

Op de persconferentie op 20 februari werd al duidelijk dat het Mesdagfonds alle Natura 2000-gebieden in Nederland had meegerekend, ook de gebieden waar geen stikstofproblemen zijn, zoals de Doggersbank in de Noordzee, op 200 kilometer afstand van Den Helder.