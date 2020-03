Groningse studenten blijven ondanks aangescherpt reisadvies in Noord-Italië

900 leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat die op skivakantie in Sestrière in Noord-Italië zijn, gaan nog niet terug naar huis, ook niet nu het reisadvies voor het gebied is aangescherpt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders alleen naar Noord-Italië te reizen als dat noodzakelijk is.

Volgens rector Floris Hamann van Vindicat is in Sestrière, dat dicht bij de Franse grens ligt, weinig te merken van de hectiek rond het coronavirus. "Wij hebben dagelijks contact met de GGD, het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pas als zij ons melden dat de situatie onveilig wordt, vertrekken we", zegt hij tegen RTV noord.

Kamervragen

De Vindicat-leden kwamen zaterdag aan in het skigebied om daar het 41ste lustrum van de vereniging te vieren. Vindicat zag geen reden de reis af te gelasten. "Sestrière is honderden kilometers verwijderd van de gemeenten waar coronabesmettingen plaatsvonden", zei de rector voor vertrek.

Het doorgaan van de reis leidde tot Kamervragen. De PVV noemde de skivakantie zeer onverstandig en riep de minister op om maatregelen te nemen bij terugkeer van de studenten.

Brief van de GGD

Komende zaterdag gaan de studenten weer naar Groningen. Bij thuiskomst ligt er een brief van de GGD op hen te wachten. Daarin staan instructies om mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen.

Als de studenten verzocht worden om al eerder terug te komen, is dat volgens rector Hamann geen ramp. "Alles staat paraat en dan zijn we binnen een dag terug. Maar daar is nu, ondanks het aangescherpte reisadvies, geen sprake van. Vanaf morgen bekijken we de situatie per dagdeel opnieuw."