Fout navigatiesysteem leidt auto's naar water in haven Marseille

In de oude haven van Marseille is gisteren voor de vijfde keer in zes maanden tijd een auto in het water terechtgekomen door een fout in het navigatiesysteem. De bestuurder, een man van 56, raakte niet gewond.

De navigatie van de auto gaf aan dat hij in een tunnel reed, maar in werkelijkheid reed hij op een helling en kwam hij aan het einde van de weg in de haven terecht, waar het water op dat moment drie meter diep was.

De man kon zichzelf redden door via het raam uit de auto te klimmen. Vervolgens zwom hij naar een boot. De politie zegt tegen Franse media dat het slechte weer ook een oorzaak kan zijn van het incident, maar duidelijk is het dat het navigatiesysteem niet de goede weg aanwees.

De hulpdiensten moesten vaker de uitrukken de afgelopen tijd: