Linkse partijen strijden samen tegen belastingplannen kabinet

GroenLinks, PvdA en SP gaan gezamenlijk proberen de belastingplannen van het kabinet bij te sturen. Als de coalitie grote bedrijven opnieuw een korting van 2,4 miljard euro op de winstbelasting wil geven, zullen ze alle drie tegen het hele belastingplan voor 2021 stemmen. Dat hebben de linkse partijen bekendgemaakt op een gezamenlijke bijeenkomst in Amsterdam.

In plaats van lastenverlichting voor multinationals, willen de progressieve partijen dat er meer wordt geïnvesteerd in de aanpak van grote maatschappelijk problemen. Ze eisen een eerlijk klimaatbeleid, betaalbare huizen en het versterken van kwetsbare natuur, het onderwijs en de zorg.

Eerste Kamer

Als de linkse partijen inderdaad tegen het belastingplan stemmen, komt het kabinet in de Eerste Kamer in de problemen. Daar hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geen meerderheid en zijn ze dus afhankelijk van de steun van oppositiepartijen. Op zich kan het kabinet ook met andere partijen zoals de SGP, 50Plus en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) tot een meerderheid komen, maar de opstelling van de linkse partijen beperkt wel de mogelijkheden.

Afgelopen jaar stemde PvdA en SP ook al tegen het belastingplan voor 2020. Omdat GroenLinks toen wel steun gaf, haalde de voorstellen toch een meerderheid. Maar deze keer zitten de drie partijen op één lijn, maakten de partijleiders duidelijk.

Koerswijziging

"De tijd van rechtse politiek is voorbij", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. "Vanavond komen wij samen met een pleidooi voor solidariteit." Volgens Lilian Marijnissen van de SP is de nood hoog en zijn investeringen in de samenleving keihard nodig. PvdA-voorman Lodewijk Asscher wil een koerswijziging van het kabinet: "Geen belastingverlaging voor grote bedrijven, maar keuzes die goed zijn voor alle Nederlanders."

De coalitie begint de komende tijd met de onderhandelingen over de begroting en de belastingplannen voor volgend jaar. GroenLinks, PvdA en SP willen met hun boodschap hun stempel drukken op die onderhandelingen.

Geen fusie

Het is opvallend dat GroenLinks, PvdA en SP de samenwerking zoeken, al is het niet de eerste keer. Ook in het verleden dronken de leiders van de partijen geregeld kopjes koffie met elkaar en werd er gesproken over een groot blok op links. Maar tot nu stierven al die plannen een stille dood.

Het is bijzonder dat de partijleiders nu gezamenlijk op het podium stonden. Marijnissen: "Zijn we het nu opeens overal over eens? Nee natuurlijk niet. We gaan hier geen fusie aankondigen of een gezamenlijk verkiezingsprogramma schrijven." Die opmerking werd door de zaal met boegeroep ontvangen.