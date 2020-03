Man schoot met AK-47 in de lucht tijdens jaarwisseling in Rotterdam

Tijdens de jaarwisseling heeft iemand in een woonwijk in Rotterdam-Zuid met een automatisch geweer in de lucht geschoten. De politie kwam de zaak op het spoor dankzij een video die opdook in een ander opsporingsonderzoek.

In het filmpje is te zien hoe een man een machinegeweer in de lucht houdt en een serie schoten lost. Door het knalvuurwerk merkt niemand de kogelregen op.