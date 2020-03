GroenLinks en CDA willen app voor melding stagediscriminatie

Mbo'ers die te maken krijgen met discriminatie bij het zoeken naar een stageplek moeten dat makkelijk kunnen melden. GroenLinks en het CDA gaan voorstellen om een laagdrempelige app te ontwikkelen.

Er is al een meldpunt waar stagediscriminatie kan worden gemeld en er is ook een algemene discriminatie-app, maar daar komen maar weinig meldingen binnen, terwijl het probleem volgens GroenLinks-Kamerlid Van den Berge groot is. Studenten met een migratieachtergrond hebben veel meer moeite om een stageplek te vinden dan andere mbo'ers.

Van den Berge zegt dat op een oproep op sociale media binnen de kortste keren achttien mbo'ers reageerden met persoonlijke ervaringen. "Iemand had te horen gekregen dat er alleen buitenlanders in de schoonmaak werden aangenomen. En een meisje met een hoofddoek kreeg het verzoek om voortaan een foto mee te sturen 'zodat we weten wat we in huis halen'.

Hij wil het probleem aanpakken door een toegankelijke app te laten ontwikkelen door mbo-stageorganisatie SBB, de onderwijsinspectie en mbo'ers zelf.