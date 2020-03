Amerikaanse talkshowgrootheid stopt na beschuldiging van ongepast gedrag

Matthews ging de laatste tijd meermaals door het stof na ongepaste opmerkingen en uitglijders. Zo vergeleek hij de campagne van de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders met de invasie van de nazi's in Frankrijk. Ook haalde hij onlangs twee Afro-Amerikaanse politici door elkaar en werd hij beschuldigd van seksisme na onenigheid met presidentskandidaat Elizabeth Warren.

Een paar dagen geleden beschuldigde columniste Laura Bassett Matthews ervan dat hij seksistische opmerkingen maakte over haar uiterlijk toen ze in 2016 bij hem te gast was. Terwijl ze in de make-up zat, zou Matthews haar hebben gevraagd waarom hij nog niet verliefd op haar was. "Als je haar blijft opmaken, word ik verliefd op haar", zou hij daarna tegen een stylist hebben gezegd.

Eerdere reprimande

Gisteravond reageerde Matthews op de beschuldiging van Bassett. Hij zei dat hij ten onrechte dacht dat hij haar wel een compliment kon maken over haar uiterlijk, en bood daar zijn excuses voor aan. Het soort complimenten dat hij en andere mannen ooit aan vrouwen gaven, kan niet meer door de beugel, betoogde Matthews.

Het is niet voor het eerst dat de talkshowgrootheid onder vuur ligt vanwege grensoverschrijdend gedrag. MSNBC maakte in 2017 al bekend dat hij in 1999 een waarschuwing heeft gehad vanwege ongepaste opmerkingen tegen een vrouwelijke collega. Ook had hij commentaar de manier van lopen van Melania Trump en omschreef hij oud-vice-presidentskandidaat Sarah Palin als "heet".