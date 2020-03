Indonesische vulkaan spuwt aswolk zes kilometer de lucht in

Ooggetuigen melden aan persbureau AP dat het geluid van de uitbarsting zo'n dertig kilometer verderop nog te horen was. De bijna 3000 meter hoge Merapi, gelegen nabij de stad Yogyakarta, is al sinds eind vorig jaar zeer actief. Vorige maand en ook in november spuwde de vulkaan aswolken uit. Geregeld stroomt er lava van de hellingen.

Bij de laatste grote uitbarsting in 2010 vielen 353 doden en moesten 280.000 mensen hun huis verlaten.