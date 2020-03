Meeste Amsterdamse straten vernoemd naar mannen en niet-Amsterdammers

Van alle straten in Amsterdam die naar personen zijn vernoemd, is slechts 13 procent vernoemd naar een vrouw. En meer dan de helft van de vernoemde personen, komt niet eens uit Amsterdam. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren naar de circa 6000 straatnamen in de stad, meldt stadszender AT5.

Voor de gemeente is de vernoeming van straten een belangrijk onderwerp. De Amsterdamse PvdA stelde vorig jaar voor om een betere afspiegeling van de bevolking in de straatnamen terug te laten keren. "Via naamgeving van de openbare ruimte kunnen we laten zien wie we als stad zijn", schrijft het stadsbestuur nu. "Daarbij moeten we laten zien dat de stad van alle Amsterdammers is."

Geduld

De onderzoekers ontdekten ook dat 24 van de 2400 straten die naar personen zijn vernoemd, verwijzen naar mensen met een LHBTI-achtergrond. Ook Marokkanen, Surinamers, Turken en Indonesiërs zijn ondervertegenwoordigd.

De gemeente maakt op basis van het onderzoek een plan van aanpak voor verandering, maar zegt daarbij wel dat geduld op zijn plaats is. Jaarlijks krijgt maar een beperkt aantal straten een (nieuwe) naam.