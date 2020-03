Extra experts ingezet om problemen met C2000-systeem op te lossen

Het speciale team dat zich bezighoudt met het oplossen van de problemen met het vernieuwde C2000-communicatiesysteem van de hulpdiensten, is uitgebreid. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat het aantal urgente klachten over het systeem weliswaar terugloopt, maar dat het probleem met name bij de politie groot blijft. Daarom zijn er extra experts ingeschakeld.

Sinds de invoering van het nieuwe systeem, in januari van dit jaar, regent het klachten. Politiemensen kunnen regelmatig geen contact krijgen met de meldkamer of collega's. Afgelopen weekend nog klaagde een agent in Tilburg dat de noodknop van zijn portofoon weigerde, terwijl hij op dat moment aangevallen werd.

Er komen dagelijks tussen de tien en honderd meldingen van storingen binnen. Die worden allemaal geanalyseerd, schrijft de minister. Hij roept hulpverleners nogmaals op problemen vooral te melden. Het speciale 'nazorgteam', waar ook vertegenwoordigers van de leveranciers van het systeem in zitten, is in ieder geval tot 27 maart in functie.

Noodoproepen

Volgens Grapperhaus werkt dat speciale team keihard om de problemen met het netwerk op te lossen. Zaken als het doorkomen van noodoproepen van agenten hebben daarbij prioriteit, schrijft hij. De afgelopen tijd zijn er, naar het laat aanzien, al oplossingen gevonden voor een deel van de verbindingsproblemen.

De brandweer, de ambulancediensten en Defensie kunnen over het algemeen goed uit de voeten met het nieuwe C2000. Bij de politie is het beeld heel anders. Grapperhaus denkt dat dat komt doordat de politie er veel intensiever gebruik van maakt en agenten zich ook sneller verplaatsen.

Noodklok

Vorige week luidde ook de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie de noodklok over het vernieuwde communicatiesysteem. "De portofoon is de lifeline voor onze collega's. Voor ons is dit onacceptabel!", stond in de brief aan Grapperhaus.

De minister heeft een brief teruggestuurd aan de COR, waarin hij begrip uitspreekt voor de bezorgdheid. "De veiligheid van hulpverleners heeft mijn absolute prioriteit", schrijft hij, en voegt daaraan toe dat hij zich dagelijks laat informeren over de stand van zaken.