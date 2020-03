Belastingdienst betaalde 31 miljoen aan onterechte aanmaningskosten niet terug

De Belastingdienst betaalde jarenlang onterechte aanmaningskosten niet terug aan honderdduizenden bedrijven en burgers. Het gaat in totaal om een bedrag van 31 miljoen euro.

Dat schrijven de staatssecretarissen Alexandra van Huffelen (D66) en Hans Vijlbrief (D66) in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om zeker 410.000 gevallen tussen 2014 en 2018, waarvan 40 procent burgers en 60 procent bedrijven of zzp'ers. De staatssecretarissen verwachten dat het aantal gevallen in werkelijkheid nog hoger is.

De Nationale Ombudsman startte eind vorig jaar een onderzoek naar de terugbetaling van onterechte aanmaningskosten, toen bleek dat de Belastingdienst daar fouten mee had gemaakt, én daarover had gelogen. De ombudsman kreeg al in 2018 al het signaal dat onterechte of te hoge aanmaningskosten niet werden terugbetaald, maar de fiscus ontkende dat destijds.