Karskens vangt bot na aangifte, geen onderzoek naar NOS

Het Openbaar Ministerie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar de NOS en hoofdredacteur Marcel Gelauff. Journalist Arnold Karskens deed vorig jaar aangifte wegens discriminatie en misbruik van overheidsgeld.

Karskens en zo'n honderd anderen volgden de berichtgeving van de NOS gedurende 16 maanden. Ze vinden dat de NOS zich in die periode onder meer schuldig heeft gemaakt aan antisemitisme en discriminatie. Ook zou de berichtgeving over sommige politieke partijen en personen als president Trump niet objectief zijn. De klachten werden verzameld in een 'zwartboek'.

Journalistieke vrijheid

Het OM heeft het zwartboek bekeken en is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake was van strafbare feiten. Volgens het OM moet Karskens zich met zijn klachten wenden tot het bestuur van de NOS of de Raad van Toezicht. Ook wijst het OM op de journalistieke vrijheid.

Karskens heeft nog niet gereageerd op de beslissing. Hij kan het Hof vragen om het OM alsnog te dwingen een onderzoek in te stellen via een zogenoemde artikel-12-procedure, maar het is nog niet duidelijk of hij dit gaat doen.