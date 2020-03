Ruim baan voor onderzoek naar 'oorlogspaus' Pius XII

In andere publicaties, waaronder het boek Hitlers Paus van John Cornwell uit 1999, werd er nog een schepje bovenop gedaan door de paus neer te zetten als een antisemiet. Al kwamen er tegelijkertijd ook verhalen naar buiten over hoe deze paus vele joden had laten onderduiken, zelfs in Vaticaanstad.

Ook zou Pius in het geheim het verzet in Duitsland tegen de nazi's hebben gesteund. Voorstanders van de paus begonnen eind jaren 60 zelfs een proces van zaligverklaring, dat echter in een vroeg stadium bleef steken. Pius XII is en blijft een controversiële figuur.

Openheid van zaken

Precies een jaar geleden kondigde paus Franciscus de openstelling van de archieven over Pius XII aan. "De kerk is niet bang voor de geschiedenis", zo zei hij. Traditiegetrouw worden archieven over pausen ongeveer 70 jaar na hun dood vrijgegeven.

In geval van Pius XI, de voorganger van Pius XII, gebeurde dat in 2006 na 67 jaar. Nu is de termijn nog iets korter: 62 jaar. Volgens commentatoren is dat omdat er nu nog mensen in leven zijn die de Holocaust hebben meegemaakt. En vermoedelijk ook omdat er veel druk is uitgeoefend op het Vaticaan om openheid van zaken te geven.