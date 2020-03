Man steekt agent neer in Drachten, politie schiet verdachte neer

In Drachten is een politieagent door een man met een mes aangevallen en neergestoken. Daarop schoot de politie de verdachte neer.

Er is nog niets bekend over de toestand van de agent en de neergeschoten man. Hulpverlening aan beiden is in volle gang, twittert de politie.

De politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld in of bij een woning.