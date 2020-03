Politie schiet ontsnapte tbs'er dood

Een ontsnapte tbs-patiënt is in het Gelderse Ochten doodgeschoten door de politie. Dat melden bronnen aan de NOS.

Samen met een ander ontsnapte de tbs-patiënt uit de Kijvelanden in Poortugaal, nadat ze een medewerkster hadden bedreigd met een mes. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft dat bevestigd.

De twee gingen ervandoor in een zwart busje, meldt Omroep Gelderland. Agenten zagen dat busje rijden op de A15 en achtervolgden het. De twee zouden zich vervolgens hebben verschanst bij een bedrijf in Ochten. Hoogstwaarschijnlijk is de tbs'er daar doodgeschoten.

Afrit

Een getuige zag op de afrit van de A15 bij Ochten een beschadigde politieauto staan, meldt hij tegen Omroep Gelderland.

Het Openbaar Ministerie komt later vanavond met meer informatie.