Spelers Wuhan FC al weken vast in Spanje, 'We kunnen alleen maar trainen'

Ook de fysiotherapeut en de keeperstrainer bij Wuhan FC zijn Spaans. "We hebben vanaf het eerste moment bedacht dat we weinig kunnen doen. Wij kunnen het virus in Wuhan niet stoppen. We kunnen alleen maar proberen elkaar te helpen. Dit is op een dag echt voorbij", zegt González,de schouders ophalend: "Zoveel is zeker."

"Ik probeer me steeds in hun situatie te verplaatsen, en zou eigenlijk niet weten hoe ik zou reageren. Het slechte nieuws over het virus houdt niet op, maar als we trainen zie ik ineens een glimlach. Het voetbal maakt ze gelukkig."

'Het is onmacht'

Yao pakt zijn telefoon en laat horen hoe zijn vijfjarige zoontje vanmorgen vanuit Wuhan voor hem zong. Yao heeft zijn hele leven in de miljoenenstad gewoond. En met een eerste trainingskamp in China erbij is hij nu al twee maanden weg. Het is onmacht, zegt Yao. "Toch vertrouw ik op mijn land, op de Chinese regering, dat we op een dag weer naar huis mogen."

De Chinese voetballers proberen niet te veel te praten over het virus. Als aanvoerder vindt Yao dat hij moet zorgen dat zijn teamgenoten het onderwerp enigszins vermijden. Meestal lukt dat wel. Dan glimmen zijn ogen. "De dag dat wij terugkeren naar Wuhan viert heel China feest."