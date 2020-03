Japanner stal 5800 fietszadels, tegen stress en als hobby

In de Japanse stad Osaka is een man opgepakt die 5800 fietszadels heeft gestolen. De 57-jarige vrachtwagenchauffeur zei tegen de politie dat hij de zadels meenam tegen de stress.

De man kon worden opgepakt omdat een beveiligingscamera had vastgelegd hoe hij in november twee fietszadels ontvreemde bij een treinstation. Na de arrestatie ontdekte de politie de duizenden zadels in een opslagruimte.

De chauffeur heeft de diefstallen bekend. "Ik begon er 25 jaar geleden mee om van de werkstress af te komen. Daarna kreeg ik er langzaamaan steeds meer lol in", staat in de verklaring van de man tegenover de politie.